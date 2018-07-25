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16:10   25 Июля 2018
Россия

Главу томского МЧС обвинили в получении взятки в крупном размере

Главу томского МЧС обвинили в получении взятки в крупном размере

Следователи предъявили обвинение задержанному накануне с поличным руководителю ГУ МЧС по Томской области Михаилу Бегуну, передает ТАСС, ссылаясь на представителя регионального СУ СК РФ.

По словам сотрудника СК, Бегун по-прежнему отрицает вину, однако взяли его с поличным. Против начальника томского МЧС возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в крупном размере.

По данным собеседника ТАСС, мера пресечения для нарушителя будет избрана в кратчайшие сроки.

Напомним, по версии следствия, Бегун при помощи подчиненных вымогал деньги у подконтрольных МЧС коммерческих организаций. За определенную плату владельцы фирмы получали «поддержку» главы ведомства. Например, одна компания получила право на осуществление трудовой деятельности без необходимого для этого оборудования.

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Автор: Екатерина Розина
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