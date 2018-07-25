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16:00   25 Июля 2018
Россия

Выделенные полосы в центре Москвы ускорят движение автобусов на 50%‍

Выделенные полосы в центре Москвы ускорят движение автобусов на 50%‍

Благодаря новым выделенным полосам в центре российской столицы скорость движения общественного транспорта вырастет примерно на 50%. Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы.

Как рассказал порталу глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, по новым «выделенкам» ездят автобусы 17 маршрутов, которыми каждый день пользуются 150 тысяч пассажиров. По словам чиновника, теперь пассажиры смогут сэкономить в пути в среднем около 15 минут.

Новые выделенные полосы появились на Верхней и Нижней Радищевской улицах, Николоямской и Баррикадной улицах, Солянке и Солянском проезде, Волхонке. Их протяженность, согласно сообщению на сайте мэрии, составляет два километра.

Всего в столице 289 километров выделенных участков для движения общественного транспорта. До конца года планируется ввести еще 42 километра. 

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Автор: Вячеслав Каширин
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