Российские футболисты не вошли в символическую сборную ЧМ-2018

На официальной сайте Международной федерации футбола (ФИФА) появились итоги голосования среди болельщиков. Фанаты выбирали спортсменов для символической сборной чемпионата мира 2018 года.

В символическую команду попали три бразильских футболиста, по два бельгийских и французских и по одному из Уругвая, Хорватии, Англии и Португалии. За хорватского футболиста Луку Модрича проголосовало наибольшее количество болельщиков.

Ни один спортсмен из российской сборной в команду не попал.

Чемпионат мира по футболу 2018 года начался 14 июня и завершился 15-го июля. Сборная РФ пробилась в четвертьфинала, но уступила сборной Хорватии.