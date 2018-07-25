СМИ: Нововведение Минпромторга приведет к подорожанию электричества

Минпромторг планирует ввести новый утилизационный сбор на газовые турбины. Нововведение приведет к подорожанию оборудования, что в свою очередь повлияет на стоимость электроэнергии. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным газеты, подготовленный ведомством законопроект предполагает внесение изменений в закон «Об отходах производства и потребления». Изменениями предусматривается специальный сбор на утилизацию газовых турбин мощностью до 32 мегаватт. Сбор будет взиматься с производителей. При этом для российских предприятий предусмотрена компенсация в виде бюджетных субсидий. Вырученные таким образом средства планируется направлять в специальный фонд поддержки российского машиностроения. Размер сбора в законопроекте не указан. По данным источников издания, он составит семь процентов.

Газета опросила министерства и выяснила, что по поводу влияния нововведения на стоимость электроэнергии в Минпромторге и Минэнерго нет. Так в первом ведомстве полагают, что предлагаемая реформа почти не отразится на тарифах. Во втором, напротив, считают, что новый сбор повысит стоимость оборудования, что «непременно ляжет на плечи потребителя». Также в Минэнерго выразили сомнение, что предложенная мера приведет к повышению востребованности отечественных производителей турбин при госзакупках.