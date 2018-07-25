Суд арестовал пятого фигуранта дела о насилии в ярославской колонии

Заволжский суд Ярославля вынес решение о заключении пятого фигуранта дела о пытках заключенного в ярославской колонии, передает РИА Новости.

Замдежурного помощника главы СИЗО ИК №1 Игорь Богданов заключен под стражу сроком на два месяца.

По словам судьи, Богданов отказался от дачи показаний и отрицает причастность к инциденту, на кадрах ролика с избиением сотрудник ФСИН себя не опознал.

Всего по делу проходят шесть фигурантов, каждый из них подтвердил участие Богданова в избиение, однако сам он отвергает обвинения коллег.