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15:34   25 Июля 2018
Политика

Петербургский избирком услышал Памфилову, но главу выберет сам и тайно

Петербургский избирком услышал Памфилову, но главу выберет сам и тайно

У авторов письма к главе ЦИК, на который они получили категоричный ответ, в горизбиркоме большинство.

Глава центральной избирательной комиссии Элла Памфилова уверена, что в избирательной системе Петербурга творится «полное безобразие». Основные претензии к горизбиркому касаются муниципальной части, где местные начальники и депутаты держат членов участковых комиссий на коротком поводке.

«По целому ряду аспектов [наблюдается] неблаговидная роль представителей законодательного собрания, максимальные претензии у нас есть к замгубернатору [Константину] Серову по этому поводу тоже», - возмутилась Панфилова (цитата по ТАСС).

Глава ЦИК подчеркнула, что горизбирком не контролирует нижестоящие избирательные комиссии должным образом. В этом основная проблема всей избирательной системы города, уверена Памфилова.

Резкая критика последовала после письма из Петербурга за подписями семерых членов горизбиркома на имя главы ЦИК. В письме они напоминают, что после ухода предыдущего председателя Виктора Панкевича место председателя остается вакантным и просят рассмотреть возможность предварительных консультаций для согласования кандидатуры его преемника.

Семеро одного козлят

Памфилова недвусмысленно дала понять, что в качестве руководителя петербургского горизбиркома ЦИК видит исключительно федерального инспектора Виктора Миненко и альтернативных кандидатов центр предлагать не собирается.

«Голосуйте, как вы считаете нужным, а мы будем делать дальше выводы. Никакой иной кандидатуры из состава нынешнего комиссии мы не видим, она не будет предложена», - отрезала Памфилова, комментируя письмо из Северной столицы.

На последней странице послания к Памфиловой стояли подписи врио главы ГИК Аллы Егоровой, секретаря комиссии Марины Ждановой, а также членов горизберкома Дмитрия Краснянского, Виктора Березина, Людмилы Боричевой, Николая Левшина и Наргис Ахадовой. Все они обладают правом решающего голоса. В политических кругах подписантов считают людьми лояльными главе петербургского Заксобрания Вячеславу Макарову.

Семеро одного козлят

Виктор Миненко является не только выбором Элла Памфиловой, но и кандидатом от полпреда президента по СЗФО Александра Беглова. Администрацию города он тоже устраивает. Накануне губернатор Георгий Полтавченко подписал постановлении о назначении Миненко членом ГИК с правом решающего голоса.

Уже две недели члены горизбиркома пытаются собрать кворум, чтобы выбрать председателя.Всего в комиссии 13 человек с правом решающего голоса, семь из которых подписались под письмом к Памфиловой. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников предположил, что противостояние закончится не в пользу спикера ЗакСа.

«Миненко кажется компромиссной кандидатурой. Писали, что своих людей может представить вице-губернатор Серов, были кандидаты, который пытался активно пролоббировать Макаров. В этой ситуации человек от полпредства, казалось бы, должен устраивать всех. Макарову и работающим с ним членам горизбиркома должно быть выгодно такое решение. Они могут показать, что сопротивлялись и победили в открытом противостоянии со Смольным и ЦИК пошел им навстречу, найдя компромиссную фигуру. Обострение ситуации в данном положении вещей играет уже против Макарова и его людей. Показывает, что они не очень способны договариваться. Явных аргументов против кандидатуры Миненко у них нет», - говорит политолог.

Семеро одного козлят

Член ГИК с решающим голосом Дмитрий Краснянский, подписавший письмо к Памфиловой, в комментарии «Политике Сегодня» отказался объяснять свою позицию по Миненко.

«Уважаемые господа журналисты, а за кого вы голосовали на выборах президента...? Так вот голосование за кандидатуру председателя тоже тайное. Вам не нравится мой вопрос, мне не нравится ваш. Приходите к шести часам в горизбирком и посмотрите, как голосует комиссия», - заявил Краснянский.

По мнению Солонникова, Виктор Миненко способен навести порядок в избирательной системе Петербурга. За спиной у полпреда серьезная поддержка федерального центра.

«Он может нормализовать работу горизбиркома, чтобы там не было бессмысленной фронды с одной стороны. А с другой – начать заниматься территориальными избиркомами и комиссиями муниципальных образований. То, что принципиально важно при подготовке губернаторских и муниципальных выборов 2019 года в Петербурге», - заключил политолог.

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Автор: Марк Григорьев
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