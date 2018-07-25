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 Регистрация машин вне ГИБДД. Как россияне отреагировали на новый закон

Регистрация машин вне ГИБДД. Как россияне отреагировали на новый закон
16:09   25 Июля 2018
Медиа

Регистрация машин вне ГИБДД. Как россияне отреагировали на новый закон

Регистрация машин вне ГИБДД. Как россияне отреагировали на новый закон

Депутаты Государственной думы приняли закон, который разрешает регистрировать новые автомобили без посещения ГИБДД. Изменения коснутся покупателей новых машин у официальных дилеров.

У дилера должен быть договор с производителем автомобилей, помещение и штат «квалифицированных сотрудников». Если компания выполнила условия, тогда ей присвоят статус «специализированной организации», а сотрудникам разрешат передавать регистрационные данные машин в ГИБДД. Инспектора Госавтоинспекции МВД РФ присвоят машинам лишь сочетания букв и цифр, а частники изготовят металлические номерные таблички. Владелец автомобиля получат знак у изготовителя самостоятельно. 

 

Регистрация машин вне ГИБДД. Как россияне отреагировали на новый закон

Пользователи социальной сети Twitter напомнили, что проект закона внесли в Госдуму еще в 2011 году, а приняли в 2013, но с тех пор дорабатывали. До второго чтения дошли поправки, которые значительно отличаются от первоначального варианта. Основным нововведением стал порядок оформления новых автомобилей у официальных дилеров.

 

 

 

 

Регистрация машин вне ГИБДД. Как россияне отреагировали на новый закон

Покупателям разрешили регистрировать автомобили непосредственно у продавцов без поездок в ГИБДД, но платно. Предельные расценки на услугу установит Федеральная антимонопольная служба. В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» предположили, что услугу сделают по низкой цене или вообще бесплатно. 

 

 

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #гибдд #фас #общество #машины #регистрация #автосалон
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