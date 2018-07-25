Регистрация машин вне ГИБДД. Как россияне отреагировали на новый закон

Депутаты Государственной думы приняли закон, который разрешает регистрировать новые автомобили без посещения ГИБДД. Изменения коснутся покупателей новых машин у официальных дилеров.

У дилера должен быть договор с производителем автомобилей, помещение и штат «квалифицированных сотрудников». Если компания выполнила условия, тогда ей присвоят статус «специализированной организации», а сотрудникам разрешат передавать регистрационные данные машин в ГИБДД. Инспектора Госавтоинспекции МВД РФ присвоят машинам лишь сочетания букв и цифр, а частники изготовят металлические номерные таблички. Владелец автомобиля получат знак у изготовителя самостоятельно.

#Заседание: Покупатели новых машин смогут поставить их на учет не только в ГИБДД, но и в автосалоне pic.twitter.com/UhSf8CYQJp — Государственная Дума (@dumagovru) 25 июля 2018 г.

Пользователи социальной сети Twitter напомнили, что проект закона внесли в Госдуму еще в 2011 году, а приняли в 2013, но с тех пор дорабатывали. До второго чтения дошли поправки, которые значительно отличаются от первоначального варианта. Основным нововведением стал порядок оформления новых автомобилей у официальных дилеров.

А когда услугой можно будет воспользоваться? Законопроект дорабатывали 5 лет! — Владимир (@VladimirE13) 25 июля 2018 г.

автодилеры будут брать деньги за услуги — Elina Elin (@ElinaElin1) 25 июля 2018 г.

Мене кажется, что уже надо «стоп»... А ранее эта процедура была без оплаты? Насколько помню нет.... — Гриднев Геннадий (@1gegegr) 25 июля 2018 г.

Нет, чтобы ужесточить всё, для порядка! , спускают с тормозов! — Лидия (@SlovoLidii) 25 июля 2018 г.

Покупателям разрешили регистрировать автомобили непосредственно у продавцов без поездок в ГИБДД, но платно. Предельные расценки на услугу установит Федеральная антимонопольная служба. В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» предположили, что услугу сделают по низкой цене или вообще бесплатно.

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, упрощающий регистрацию автомобилей. Новые машины не нужно будет ставить на учет через ГИБДД, автовладельцы смогут сделать у специальных организаций, в том числе автодилеров. Интересно насколько вырастут угоны? — Чипполино (@Beria911) 25 июля 2018 г.

С посещением договоры купли-продажи подделывают, что потом реальный хозяин свою машину вернуть не может, а без посещения вообще швах будет? — Павел Михайлович (@NP_Everest) 25 июля 2018 г.

ещё одна лазейка для мошенников — Юлия А. (@YuliyaAgaltsova) 25 июля 2018 г.