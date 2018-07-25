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15:43   25 Июля 2018
Весь мир

Тунисское гостеприимство: почему россиян не ждут

Тунисское гостеприимство: почему россиян не ждут

Хотя тунисские посланники активно рекламируют россиянам отдых в африканской стране, на самом деле местное население не слишком радуется таким гостям.

Корреспондент Федерального агентства новостей отправился в Тунис и пообщался с местной молодежью, а также представителями бизнеса. Оказалось, что россияне «недостаточно богаты» для них.

Начинающий тунисский бизнесмен Мухаммед считает, что от российских туристов «мало толку». Они якобы привыкли отдыхать на территории отеля и не стремятся потратить свои деньги. Приходя в кафе, они не оставляют огромные чаевые. Даже экскурсии их не особо привлекают.

В то же время европейцы приезжают в Тунис с «тугими кошельками» и растрачивают деньги направо и налево. Это тунисских бизнесменов очень радует. От таких людей они получают прибыль. Их стремятся обслужить в первую очередь.

Тунисское гостеприимство: почему россиян не ждут в Тунисе

Кроме того, указал Мухаммед, россиян не слишком уважают в Тунисе. Они якобы не борются с «диктатурой», которая господствует в стране. Тунисцы же, напротив, смогли избавиться от неугодного руководства. При этом на вопрос, где он услышал о «российской диктатуре», тот ответил, что читал в западных СМИ. Эти статьи настолько убедили его, что слова россиянина о противоположном положении дел в РФ не произвели на него никакого впечатления. Он попросту не поверил.

Однако русофобия среди тунисской молодежи объясняется не только новостями в газетах и на телевидении. Оказывается, в стране работают около 20 тысяч американских и европейских некоммерческих организаций. Они предлагают наиболее перспективным тунисцам бесплатное обучение в западных вузах, учат их западным основам геополитики и политики. А там Россия представляется как «главный мировой агрессор».

Тем не менее в Тунисе не думают, что Запад как-то влияет на страну. Жители уверены, что смогут принимать решения сами. И напоминая о том, что некогда украинцы говорили так же, их нисколько не смущают. Никто никогда не учится на чужих ошибках.

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Автор: Юлия Халус
#россия #политика #туризм #весь мир #тунис
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