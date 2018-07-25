Задержанного Макарова избивали в двух колониях Ярославской области

Об этом сообщил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

На вопрос корреспондента ТАСС о ситуации осужденного за нанесения вреда здоровья Макарова, Федотов ответил, что задержанный подвергался насилию не только в первой колонии.

По словам политика, преступника продолжили избивать и в восьмой ярославской колонии, куда его перевели в декабре 2017 года.

Он отметил, что Макарову необходима помощь профильного специалиста для восстановления состояния и добавил, что психологический портрет осужденного благоприятный. Федотов описал Макарова, как жизнерадостного и открытого человека. При этом он подчеркнул, что проблему можно было бы избежать, если бы правоохранители внимательнее отслеживали обстановку в колониях.

Политик уточнил, что следствие несколько раз отклоняло заявление о возбуждении уголовного дела по факту насилия сотрудников ФСИН на задержанными, однако все тревожные сигналы были проигнорированы.