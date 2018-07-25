Подозреваемый в убийстве девочки в Серпухове проходил стажировку в органах

Как сообщила глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью Татьяна Петрова, стажировку подозреваемый не прошел.

Обучение продлилось с декабря 2008 года по май 2009-го. Стажировку мужчина проходил в отделении милиции Серпуховского района. Подозреваемому не удалось пройти испытательный срок. На работу в органы его не взяли, подчеркнула Петрова.

Ранее стало известно, что полиция арестовала молодого человека, подозреваемого в убийстве пятилетней девочки из Серпухова. По предварительной информации известно, что ребенок пропал 22 июля с детской площадки. В понедельник ее тело нашли рядом с железной дорогой в спортивной сумке.

МИД Таджикистана заявил, что убитая девочка являлась гражданкой страны. В связи с этим министерство направило ноту российским коллегам, потребовав провести расследование и наказать преступника.