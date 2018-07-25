Десятый саммит лидеров стран-членов БРИКС открылся в среду в Йоханнесбурге. В этом трехдневном мероприятии примут участие лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Об этом сообщает ТАСС.

Саммит начался с бизнес-форума. Его открыл министр торговли и промышленности ЮАР Роб Дэйвис. В приветственном обращении к гостям форума он отметил, что данный бизнес-форум представляет собой эффективную платформу для демонстрации экономических достоинств африканского континента и привлечения прямых инвестиций из стран БРИКС. Министр отметил привлекательность рынков Африки для инвесторов в рамках Африканской континентальной зоны свободной торговли. Он напомнил, что под соответствующим документом уже поставили подписи 49 из 55 стран-членов Африканского союза.

В бизнес-форуме принимают участие представители правительств, бизнесмены и эксперты из стран БРИКС. Россию в нем представляют глава Минэкономразвития Максим Орешкин, первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин, глава совета директоров Global Rus Trade Анна Нестерова и председатель Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

26 июля саммит продолжится встречей глав государств БРИКС, а на следующий день к его работе присоединятся приглашенные правительством ЮАР лидеры ряда африканских государств, а также Аргентины, Египта, Индонезии, Турции и Ямайки.