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15:03   25 Июля 2018
Весь мир

Саммит БРИКС начался в Йоханнесбурге

Саммит БРИКС начался в Йоханнесбурге

Десятый саммит лидеров стран-членов БРИКС открылся в среду в Йоханнесбурге. В этом трехдневном мероприятии примут участие лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Об этом сообщает ТАСС.

Саммит начался с бизнес-форума. Его открыл министр торговли и промышленности ЮАР Роб Дэйвис. В приветственном обращении к гостям форума он отметил, что данный бизнес-форум представляет собой эффективную платформу для демонстрации экономических достоинств африканского континента и привлечения прямых инвестиций из стран БРИКС. Министр отметил привлекательность рынков Африки для инвесторов в рамках Африканской континентальной зоны свободной торговли. Он напомнил, что под соответствующим документом уже поставили подписи 49 из 55 стран-членов Африканского союза.

В бизнес-форуме принимают участие представители правительств, бизнесмены и эксперты из стран БРИКС. Россию в нем представляют глава Минэкономразвития Максим Орешкин, первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин, глава совета директоров Global Rus Trade Анна Нестерова и председатель Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

26 июля саммит продолжится встречей глав государств БРИКС, а на следующий день к его работе присоединятся приглашенные правительством ЮАР лидеры ряда африканских государств, а также Аргентины, Египта, Индонезии, Турции и Ямайки.

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Автор: Вячеслав Каширин
#экономика #весь мир #брикс #йоханнесбург
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