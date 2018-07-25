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15:02   25 Июля 2018
Россия

Пять человек пропали без вести после опрокидывания катамарана в Хакасии

Пять человек пропали без вести после опрокидывания катамарана в Хакасии

В понедельник, 23 июля, шестеро человек, в том числе двое подростков, прокатились на катамаране по горной реке Она в Хакасии. Катамаран опрокинулся.

Мужчина выплыл и добрался до города Абаза. Остальные пропали без вести. Поисковый вертолет Ми-8 вылетит из Красноярска к месту случившегося, когда позволят погодные условия. Поисковую группу усилят техникой, плавсредствами и людьми.

ГУ МЧС РФ по Хакасии подтвердило информацию о поиске людей на реке Она, расположенной в южной части республики. В четверг, 26 июля, к месту поисков прибудут шесть спасателей от ЮСПСО и девять от МЧС РФ.

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#поиск #ми-8 #хакасия #катамаран #река
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