Пять человек пропали без вести после опрокидывания катамарана в Хакасии

В понедельник, 23 июля, шестеро человек, в том числе двое подростков, прокатились на катамаране по горной реке Она в Хакасии. Катамаран опрокинулся.

Мужчина выплыл и добрался до города Абаза. Остальные пропали без вести. Поисковый вертолет Ми-8 вылетит из Красноярска к месту случившегося, когда позволят погодные условия. Поисковую группу усилят техникой, плавсредствами и людьми.

ГУ МЧС РФ по Хакасии подтвердило информацию о поиске людей на реке Она, расположенной в южной части республики. В четверг, 26 июля, к месту поисков прибудут шесть спасателей от ЮСПСО и девять от МЧС РФ.