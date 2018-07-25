Мы в соц.сетях:
Следователи задержали замглавы администрации Махачкалы

Следователи задержали замглавы администрации Махачкалы

 Депутаты ГД приняли пакет законопроектов о создании «русских офшоров»

Депутаты ГД приняли пакет законопроектов о создании «русских офшоров»
Геращенко оскорбила омбудсмена ДНР и сорвала минские переговоры

Геращенко оскорбила омбудсмена ДНР и сорвала минские переговоры

 Иностранцам разрешат до десяти дней находиться в Белоруссии без регистрации

Иностранцам разрешат до десяти дней находиться в Белоруссии без регистрации
БРИКС прирастает Африкой

БРИКС прирастает Африкой

 Вандал разбил звезду Трампа на голливудской «Аллее славы»

Вандал разбил звезду Трампа на голливудской «Аллее славы»

Следователи задержали замглавы администрации Махачкалы

Следователи задержали замглавы администрации Махачкалы

 Депутаты ГД приняли пакет законопроектов о создании «русских офшоров»

Депутаты ГД приняли пакет законопроектов о создании «русских офшоров»
Геращенко оскорбила омбудсмена ДНР и сорвала минские переговоры

Геращенко оскорбила омбудсмена ДНР и сорвала минские переговоры

 Иностранцам разрешат до десяти дней находиться в Белоруссии без регистрации

Иностранцам разрешат до десяти дней находиться в Белоруссии без регистрации
БРИКС прирастает Африкой

БРИКС прирастает Африкой

 Вандал разбил звезду Трампа на голливудской «Аллее славы»

Вандал разбил звезду Трампа на голливудской «Аллее славы»

18:03   25 Июля 2018
Весь мир

БРИКС прирастает Африкой

БРИКС прирастает Африкой

Йоханнесбург принимает саммит глав Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

В крупнейшем городе Южно-Африканской Республики - Йоханнесбурге - 25 июля с бизнес-форума открылся десятый саммит глав государств БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), 26 июля в Йоханнесбурге встретятся главы пятерки государств.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в своей статье для южноафриканского журнала «Убунту» особо отметил, что саммит «вернулся» в Африку в 100-летнюю годовщину со дня рождения Нельсона Манделы. Министр подчеркнул, что участники «пятерки» отстаивают те же принципы, что завещал Мандела: равенство, достоинство и справедливость. Лавров назвал БРИКС «уникальным примером выстраивания партнерских связей» между такими разными в культурно-цивилизационном плане государствами.

ЮАР открыла формат XXI века

Директор Центра ситуационного анализа РАНХиГС, доктор географических наук Александр Савченко в комментарии для ИА «Политика Сегодня» назвал БРИКС форматом XXI века, в отличие от блокового объединения, бывшего актуальным в веке XX. 

«БРИКС  — это не блоковая структура, это повестка, которую принимают для себя как актуальную, страны с самым высоким потенциалом  развития. Этот формат резко отличается от формата блокового или иного договорного типа, например, НАТО или ЕС. Но он очень приемлем для стран, которые хотят свой статус в мировом сообществе повышать, а не консервировать», - пояснил собеседник агенства. 

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян, в свою очередь, отметил  что абсолютно разные государства в формате БРИКС объединяет взаимоуважение, толерантность к различным строям и политическим системам.

«Это структура, в рамках которой стороны сотрудничают для достижения того самого многополярного мира. Это взаимовыгодное сотрудничество, многоплановое. Это и укрепление торговых связей, создание мировых экономических систем, институтов, альтернативных тех, которые контролируют США и используют в политических целях»,  — сказал Мирзаян.    

БРИКС прирастает Африкой

Оба собеседника агентства считают, что именно эти причины являются привлекательными и для других государств, развития концепции «БРИКС плюс»:  27 июля к саммиту присоединятся приглашенные правительством ЮАР лидеры Аргентины, Египта, Индонезии, Турции, Ямайки и ряда африканских стран.

 «Главное что требуется от такого рода формата  — постоянно расширяться, чтобы повестка наполнялась конкретным содержанием и становилась более разнообразной, — продолжает Александр Савченко. — Это и происходит. В этом смысле будет существовать неотвратимо, не теряя динамики».

Концепция «БРИКС плюс», как добавил Лавров в статье, была одобрена еще на прошлой встрече в Сямэне. Таким образом блок расширяет глобальный охват «пятерки», формирует «внешний круг» единомышленников. Председательство ЮАР добавило объединению африканской тематики. 

«Это направление приобретает все возрастающее значение и для российской внешней политики, - констатировал Лавров. - Россия внесла значительный вклад в процессы деколонизации и становление молодых независимых государств континента. Мы поддерживаем дальнейшее укрепление суверенитета африканских стран, осуществление ими самостоятельного выбора пути развития и сохранение национальной самобытности. Африка к югу от Сахары – наиболее динамично развивающийся регион планеты, играющий ключевую роль на мировых рынках минеральных и углеводородных ресурсов, емкий и быстрорастущий потребительский рынок, одно из наиболее привлекательных инвестиционных пространств».

БРИКС прирастает Африкой

Также в статье для южноафриканского журнала «Убунту» глава МИД РФ подчеркнул, что наиболее интенсивно развивается финансово-экономическое сотрудничество в БРИКС:

«Портфель одобренных инвестиционных проектов в странах объединения уже превысил отметку в 5,1 миллиардов долларов. А в 2021 году может превысить 18 миллиардов Рассчитываем, что открытый в прошлом году Африканский региональный центр НБР внесет важный вклад в финансирование инициатив в Южной Африке».

БРИКС прирастает Африкой

Из других экономических достижений «пятерки» Лавров выделил создание механизма пула условных валютных резервов БРИКС и начало практического разговора о взаиморасчетов в национальных валютах. Опрошенные ИА «Политика Сегодня» эксперты положительно оценивают эту инициативу. Но признают, что процесс не быстрый.

«Американцы сделали глобальную ошибку в плане поддержания глобального доминирования, — рассуждает Геворг Мирзаян. — Они стали  использовать свой контроль над мировой финансовой системой, над долларовыми потоками в политических целях. Долгое время именно американский контроль над этой системой, а не ядерное оружие,были залогом господства США в мире. Однако сейчас США злоупотребляют этим, что создает запрос на уход  от доллара в мировых торговых отношениях. Но для этого нужна стабильная альтернативная валюта».

Александр Савченко назвал неотвратимым процесс перехода на расчет в национальных валютах. 

«Мы уже частично переходим на этот формат расчетов с Китаем. Это будет не быстрый процесс, но неотвратимый. Важно сохранять товарно-денежный формат расчетов, сообразуя его с устойчивостью к конвертации национальных валют», - заключил эксперт.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Владимирова
#политика #весь мир #брикс #юар
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...