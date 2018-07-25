БРИКС прирастает Африкой

Йоханнесбург принимает саммит глав Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.

В крупнейшем городе Южно-Африканской Республики - Йоханнесбурге - 25 июля с бизнес-форума открылся десятый саммит глав государств БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), 26 июля в Йоханнесбурге встретятся главы пятерки государств.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в своей статье для южноафриканского журнала «Убунту» особо отметил, что саммит «вернулся» в Африку в 100-летнюю годовщину со дня рождения Нельсона Манделы. Министр подчеркнул, что участники «пятерки» отстаивают те же принципы, что завещал Мандела: равенство, достоинство и справедливость. Лавров назвал БРИКС «уникальным примером выстраивания партнерских связей» между такими разными в культурно-цивилизационном плане государствами.

Директор Центра ситуационного анализа РАНХиГС, доктор географических наук Александр Савченко в комментарии для ИА «Политика Сегодня» назвал БРИКС форматом XXI века, в отличие от блокового объединения, бывшего актуальным в веке XX.

«БРИКС — это не блоковая структура, это повестка, которую принимают для себя как актуальную, страны с самым высоким потенциалом развития. Этот формат резко отличается от формата блокового или иного договорного типа, например, НАТО или ЕС. Но он очень приемлем для стран, которые хотят свой статус в мировом сообществе повышать, а не консервировать», - пояснил собеседник агенства.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян, в свою очередь, отметил что абсолютно разные государства в формате БРИКС объединяет взаимоуважение, толерантность к различным строям и политическим системам.

«Это структура, в рамках которой стороны сотрудничают для достижения того самого многополярного мира. Это взаимовыгодное сотрудничество, многоплановое. Это и укрепление торговых связей, создание мировых экономических систем, институтов, альтернативных тех, которые контролируют США и используют в политических целях», — сказал Мирзаян.

Оба собеседника агентства считают, что именно эти причины являются привлекательными и для других государств, развития концепции «БРИКС плюс»: 27 июля к саммиту присоединятся приглашенные правительством ЮАР лидеры Аргентины, Египта, Индонезии, Турции, Ямайки и ряда африканских стран.

«Главное что требуется от такого рода формата — постоянно расширяться, чтобы повестка наполнялась конкретным содержанием и становилась более разнообразной, — продолжает Александр Савченко. — Это и происходит. В этом смысле будет существовать неотвратимо, не теряя динамики».

Концепция «БРИКС плюс», как добавил Лавров в статье, была одобрена еще на прошлой встрече в Сямэне. Таким образом блок расширяет глобальный охват «пятерки», формирует «внешний круг» единомышленников. Председательство ЮАР добавило объединению африканской тематики.

«Это направление приобретает все возрастающее значение и для российской внешней политики, - констатировал Лавров. - Россия внесла значительный вклад в процессы деколонизации и становление молодых независимых государств континента. Мы поддерживаем дальнейшее укрепление суверенитета африканских стран, осуществление ими самостоятельного выбора пути развития и сохранение национальной самобытности. Африка к югу от Сахары – наиболее динамично развивающийся регион планеты, играющий ключевую роль на мировых рынках минеральных и углеводородных ресурсов, емкий и быстрорастущий потребительский рынок, одно из наиболее привлекательных инвестиционных пространств».

Также в статье для южноафриканского журнала «Убунту» глава МИД РФ подчеркнул, что наиболее интенсивно развивается финансово-экономическое сотрудничество в БРИКС:

«Портфель одобренных инвестиционных проектов в странах объединения уже превысил отметку в 5,1 миллиардов долларов. А в 2021 году может превысить 18 миллиардов Рассчитываем, что открытый в прошлом году Африканский региональный центр НБР внесет важный вклад в финансирование инициатив в Южной Африке».

Из других экономических достижений «пятерки» Лавров выделил создание механизма пула условных валютных резервов БРИКС и начало практического разговора о взаиморасчетов в национальных валютах. Опрошенные ИА «Политика Сегодня» эксперты положительно оценивают эту инициативу. Но признают, что процесс не быстрый.

«Американцы сделали глобальную ошибку в плане поддержания глобального доминирования, — рассуждает Геворг Мирзаян. — Они стали использовать свой контроль над мировой финансовой системой, над долларовыми потоками в политических целях. Долгое время именно американский контроль над этой системой, а не ядерное оружие,были залогом господства США в мире. Однако сейчас США злоупотребляют этим, что создает запрос на уход от доллара в мировых торговых отношениях. Но для этого нужна стабильная альтернативная валюта».

Александр Савченко назвал неотвратимым процесс перехода на расчет в национальных валютах.