Депутаты Словакии посетят Крым, несмотря на угрозы украинского посла

Возможность запрета на въезд на Украину не испугала шестерых словацких парламентариев: они не отказались от идеи поехать в Крым.

Украинский посол в Братиславе Юрий Мушка, узнав о намерении депутатов из Словакии поехать на полуостров, предупредил, что те могут лишиться возможности ездить на Украину, если не откажутся от своей идеи.

Однако парламентарии проигнорировали угрозы. Они продолжают готовиться к поездке. В ближайшее время спикер парламента республики, три депутата правящей партии, один представитель оппозиции и один внефракционный парламентарий приедут в Крым, чтобы подготовить доклад о законности референдума 2014 года.

Крым присоединился к России весной 2014 года после народного голосования. Жители региона пожелали выйти из состава Украины после государственного переворота. Тем не менее Киев до сих пор считает референдум незаконным.