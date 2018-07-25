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15:01   25 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Депутаты Словакии посетят Крым, несмотря на угрозы украинского посла

Депутаты Словакии посетят Крым, несмотря на угрозы украинского посла

Возможность запрета на въезд на Украину не испугала шестерых словацких парламентариев: они не отказались от идеи поехать в Крым.

Украинский посол в Братиславе Юрий Мушка, узнав о намерении депутатов из Словакии поехать на полуостров, предупредил, что те могут лишиться возможности ездить на Украину, если не откажутся от своей идеи.

Однако парламентарии проигнорировали угрозы. Они продолжают готовиться к поездке. В ближайшее время спикер парламента республики, три депутата правящей партии, один представитель оппозиции и один внефракционный парламентарий приедут в Крым, чтобы подготовить доклад о законности референдума 2014 года.

Крым присоединился к России весной 2014 года после народного голосования. Жители региона пожелали выйти из состава Украины после государственного переворота. Тем не менее Киев до сих пор считает референдум незаконным.

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Автор: Юлия Халус
#россия #украина #крым #политика #весь мир #словакия
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