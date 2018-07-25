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15:01   25 Июля 2018
Россия

Зарплаты учителей и врачей должны расти вслед за средним заработком по региону — Путин

Зарплаты учителей и врачей должны расти вслед за средним заработком по региону — Путин

Глава РФ Владимир Путин подчеркнул необходимость увеличения роста зарплат среди учителей и врачей. 

На встрече  с губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом он подчеркнул, что доход этих специалистов должен соответствовать среднему заработку по региону.

Глава региона отчитался перед Путиным, по его словам, в Хабаровске соблюдается все майские указы 2012 года. В среднем педагоги получают 45,4 тысяч рублей, а врачи - 81 тысячу рублей. 

Выслушав доклад Шпорта, российский лидер отметил важность сохранения достигнутого результата и его дальнейшего позитивного развития.

Губернатор рассказал, что в регионе за 2017 год доход среди населения возрос на девять процентов. Путин еще раз напомнил ему, что при этом нельзя забывать про учителей и медиков, глава Хабаровска пообещал, что такого не произойдет.

«Мы подтягиваем, контролируем это по всем параметрам, и не только это», — ответил он.  

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Автор: Екатерина Розина
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