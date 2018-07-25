Собянин посетил новый бассейн в Крылатском

Мэр столицы посетил новый спортивно-оздоровительный центр, который построили в районе Гребного канала в Крылатском. С февраля 2018 года в нем занимаются спортсмены-гребцы, учащиеся детско-юношеских спортивных школ и студенты.

По словам Собянина, Гребной канал реконструировали в несколько этапов. Обновление бассейна — важная часть заключительного этапа. В здании спортцентра работают два бассейна. Один для спортсменов и желающих просто поплавать, второй для детей. В спортивно-оздоровительном центр сделали зал для сухого плавания, сауны, кафе.