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Собянин посетил новый бассейн в Крылатском

Собянин посетил новый бассейн в Крылатском

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14:39   25 Июля 2018
Россия

Собянин посетил новый бассейн в Крылатском

Собянин посетил новый бассейн в Крылатском

Мэр столицы посетил новый спортивно-оздоровительный центр, который построили в районе Гребного канала в Крылатском. С февраля 2018 года в нем занимаются спортсмены-гребцы, учащиеся детско-юношеских спортивных школ и студенты.

По словам Собянина, Гребной канал реконструировали в несколько этапов. Обновление бассейна — важная часть заключительного этапа. В здании спортцентра работают два бассейна. Один для спортсменов и желающих просто поплавать, второй для детей. В спортивно-оздоровительном центр сделали зал для сухого плавания, сауны, кафе. 

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Автор: Анатолий Кубарев
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