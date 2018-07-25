Мэрия для москвичей. Жириновский прокомментировал лозунг кандидата в мэры от ЛДПР

Главный лозунг предвыборной программы кандидата от ЛДПР на пост мэра Москвы Михаила Дегтярева «Мэрия для москвичей, а не москвичи для мэрии», по мнению лидера партии Владимира Жириновского, является «очень правильным тезисом».

Об этом политик написал в своем микроблоге в Twitter. Ниже он сам же и прокомментировал свой твит. Он написал, что менеджеры, выбранные народом, должны служить ему, а жители города не должны превращаться в источник дохода для чиновников.