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 Мэрия для москвичей. Жириновский прокомментировал лозунг кандидата в мэры от ЛДПР

Мэрия для москвичей. Жириновский прокомментировал лозунг кандидата в мэры от ЛДПР
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14:28   25 Июля 2018
Россия

Мэрия для москвичей. Жириновский прокомментировал лозунг кандидата в мэры от ЛДПР

Мэрия для москвичей. Жириновский прокомментировал лозунг кандидата в мэры от ЛДПР

Главный лозунг предвыборной программы кандидата от ЛДПР на пост мэра Москвы Михаила Дегтярева «Мэрия для москвичей, а не москвичи для мэрии», по мнению лидера партии Владимира Жириновского, является «очень правильным тезисом».

Об этом политик написал в своем микроблоге в Twitter. Ниже он сам же и прокомментировал свой твит. Он написал, что менеджеры, выбранные народом, должны служить ему, а жители города не должны превращаться в источник дохода для чиновников.

 

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #выборы #жириновский #политика #дягтерев
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