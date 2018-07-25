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ИГ взяла на себя ответственность за стрельбу в Торонто — СМИ

ИГ взяла на себя ответственность за стрельбу в Торонто — СМИ

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14:42   25 Июля 2018
Весь мир

ИГ взяла на себя ответственность за стрельбу в Торонто — СМИ

ИГ взяла на себя ответственность за стрельбу в Торонто — СМИ

Стрелок, работающий с террористами, в минувшее воскресенье убил двух человек и вступил в перестрелку с полицией, напоминает Reuters.

Инцидент произошел вечером на одной из улиц Торонто. Неизвестный открыл огонь по заведению с людьми. В результате атаки погибли два человека: 10-летняя девочка и 18-летняя девушка. Еще 13 человек пострадали.

На место происшествия оперативно приехала полиция. Злоумышленник попытался отстреляться от правоохранителей, но тем удалось ликвидировать его.

ИГ* в среду взяла на себя ответственность за нападение в Торонто.

* ИГ («Исламское Государство») - террористическая группировка, запрещенная в РФ.

ИГ взяла на себя ответственность за стрельбу в Торонто — СМИ

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Автор: Юлия Халус
#иг #происшествия #чп #канада #весь мир #торонто
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