Жителям Североуральска разрешили пить воду из-под крана

Пробы водопроводной воды соответствуют нормативам, поэтому североуральцам разрешили пить воду из-под крана, передает региональное управление Роспотребнадзора.

В понедельник, 16 июля, в городе провалился канал реки Калья. Речная вода попала в водозабор. Следователи выясняют обстоятельства случившегося. В городе организовывали пункты выдачи питьевой воды.

По информации Роспотребнадзора, сохраняется режим гиперхлорирования воды, а местные власти проинформируют людей о необходимости предварительного отстаивания и кипячения. Массовых инфекционных заболеваний и отравлений не зарегистрировали. Североуральцев вакцинируют против гепатита А и ротавирусной инфекции.