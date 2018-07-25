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14:22   25 Июля 2018
Россия

Жителям Североуральска разрешили пить воду из-под крана

Жителям Североуральска разрешили пить воду из-под крана

Пробы водопроводной воды соответствуют нормативам, поэтому североуральцам разрешили пить воду из-под крана, передает региональное управление Роспотребнадзора.

В понедельник, 16 июля, в городе провалился канал реки Калья. Речная вода попала в водозабор. Следователи выясняют обстоятельства случившегося. В городе организовывали пункты выдачи питьевой воды.

По информации Роспотребнадзора, сохраняется режим гиперхлорирования воды, а местные власти проинформируют людей о необходимости предварительного отстаивания и кипячения. Массовых инфекционных заболеваний и отравлений не зарегистрировали. Североуральцев вакцинируют против гепатита А и ротавирусной инфекции.

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Автор: Анатолий Кубарев
#роспотребнадзор #кран #вода #североуральск
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