Интервью поймавшего Чикатило следователя появилось в сети

Опубликовано последнее интервью генерала-майора милиции Виктора Буракова — следователя, который поймал одного из самых страшных серийных убийц.

Бураков ушел из жизни на этой неделе. Долгое время он не имел возможности придавать огласке детали дела Чикатило, написать книгу об этом. Так случилось, что в 90-е годы американский писатель предложил Буракову гонорар за права на историю о Чикатило. В итоге американец озолотился, ветеран советского сыска так и не смог написать о том, о чем знал лучше других.

В фильме Бураков рассказывает все то, о чем был вынужден молчать долгие годы, обнародует письма Чикатило, которые тот писал из тюрьмы. Первая часть интервью доступна уже сейчас.