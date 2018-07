CNN опубликовал запись разговора Трампа и Коэна о плате за молчание модели Playboy

Адвокат действующего президента США Дональда Трампа Майкл Коэн записывал все разговоры с клиентом, даже частные. Во время обысков в офисе защитника главы США запись была изъята.

Аудиозапись Трампа и Коэна связана с тем, должен ли Трамп покупать права этой истории от American Media, которая заплатила американской модели Playboy Карен Макдугал 150 000 долларов в августе 2016 года за ее рассказ о предполагаемом 10-месячном романе с американским лидером. Тогда история не была опубликована.

Сейчас на Западе активно обсуждают подробности разговора, было ли озвучено, платить за это наличными или предполагалось официально перевести средства?

Телеканал, являющийся рупором Демпартии США, обвиняет республиканский Fox News в замалчивании подробностей дела. Однако в эфире Fox отрицают данные CNN.

Ситуацию прокомментировал Трамп, об этом ранее сообщало информагентство «Политика сегодня». Президент был возмущен и действиями ФБР, и собственного адвоката.

Американский лидер объяснил, что сотрудники Федерального бюро расследований незаконно вторглись в офис Коэна, а последний не имел права записывать личные разговоры на диктофон.

Inconceivable that the government would break into a lawyer’s office (early in the morning) - almost unheard of. Even more inconceivable that a lawyer would tape a client - totally unheard of & perhaps illegal. The good news is that your favorite President did nothing wrong!