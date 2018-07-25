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13:44   25 Июля 2018
Россия

Госдума приняла закон о родных языках

Госдума приняла закон о родных языках

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об изучении родных языков. В школах, в программе которых предусмотрен предмет«Родной язык», его изучение обязательно, но родители ученика могут выбрать язык по собственному усмотрению, в том числе русский как родной.

Для того, чтобы выбрать язык, который будет изучать ребенок, родители должны будут подать заявление при приеме или переводе детей на программы дошкольного, начального и основного образования. При этом русский язык остается обязательной дисциплиной во всех школах Российской Федерации.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #госдума #общество #образование
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