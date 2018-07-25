Строители уложили первые рельсы на Крымском мосту

Строители создают верхнее строение пути железнодорожной части моста от Тамани к Керчи. Хозяйственные составы, которые укладывают рельсошпальную решетку, продвигаются вперед по уже готовым железнодорожным путям.

Строители вышли к Крымскому мосту с готового участка железной дороги. На пролетах уложат плети бесстыкового пути длиной 440 метров. Под каждой парой пролетов конструкции Крымского моста обустроят герметичный деформационный шов, а между рельсовыми плетям сделают уравнительный стык.

На километр пути приходится две тысячи шпал. Железнодорожники уложат 38 километров путевой решетки, сформируют основание из 90 тысяч кубов щебня и выполнят по 43 уравнительных стыка на каждом из двух путей моста через Керченский пролив.