Строители уложили первые рельсы на Крымском мосту
Строители создают верхнее строение пути железнодорожной части моста от Тамани к Керчи. Хозяйственные составы, которые укладывают рельсошпальную решетку, продвигаются вперед по уже готовым железнодорожным путям.
Строители вышли к Крымскому мосту с готового участка железной дороги. На пролетах уложат плети бесстыкового пути длиной 440 метров. Под каждой парой пролетов конструкции Крымского моста обустроят герметичный деформационный шов, а между рельсовыми плетям сделают уравнительный стык.
На километр пути приходится две тысячи шпал. Железнодорожники уложат 38 километров путевой решетки, сформируют основание из 90 тысяч кубов щебня и выполнят по 43 уравнительных стыка на каждом из двух путей моста через Керченский пролив.
Укладка рельсов на моей ж/д части началась! Теперь можно вести обратный отсчёт по шпалам :) #стройкавека #крымскиймост https://t.co/Sz6NSEHbYR— Крымский мост (@Krymsky_bridge) 25 июля 2018 г.