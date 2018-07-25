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13:57   25 Июля 2018
Россия

«Красивые» автономера в ГД хотят продавать на аукционах

«Красивые» автономера в ГД хотят продавать на аукционах

Госдума рассматривает проект о создании федерального закона, который предусматривает создание официальных открытых аукционов для продажи транспортному средству «красивых» регистрационных номеров.

Соответствующее постановление, о создании аукционов, было принято в третьем чтении вместе с законом, разрешающим регистрировать новые машины без обязательного посещения ГИБДД.

Согласно документу заниматься разработкой проекта поручено профильному Комитету ГД по транспорту и строительству вместе с правительством РФ.

Авторами законодательной инициативы выступили представители фракции ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов.

По словам депутатов, вопрос назрел давно, поэтому необходимо обеспечить его законодательное обеспечение.

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Автор: Екатерина Розина
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