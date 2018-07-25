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13:53   25 Июля 2018
Россия

Памфилова обвинила петербургский избирком в зависимости от властей

Памфилова обвинила петербургский избирком в зависимости от властей

Особенно эта ситуация проявилась на муниципальных выборах, когда в Петербурге появилась «параллельная система контроля», подчеркнула глава Центризбиркома Элла Памфилова.

ЦИК ранее предложил на пост главы городской избирательной комиссии Петербурга кандидатуру главного федерального инспектора по Санкт-Петербургу Виктора Миненко. Предыдущий глава комиссии покинул пост в конце июня. В ответ на рекомендации центральной комиссии семь членов петербургского избиркома обратились к Памфиловой с просьбой проконсультироваться с ними перед выдвижением кандидата.

Однако глава ЦИК ответила критикой. Она заявила, что после муниципальных выборов работу избирательной комиссии Петербурга планировалось признать неудовлетворительной и выразить недоверие председателю. Но тот ушел сам. И теперь надо выбрать нового главу. Но ЦИК не видит другой кандидатуры, кроме Миненко. А голосовать за него или нет - личное дело каждого.

Тем не менее, напомнила Памфилова, Петербург - единственный город, где произошли проблемы с программой «Мобильный избиратель». ЦИКу пришлось аннулировать более 450 тысяч фальсифицированных заявлений петербуржцев, которые хотели проголосовать по месту пребывания.

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Автор: Юлия Халус
#россия #петербург #политика #цик #памфилова
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