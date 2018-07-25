Жителей Крыма освободили от НДФЛ по прощенным кредитам

Депутаты Госдумы приняли закон о совершенствовании налогообложения в Крыму, которым доходы крымчан, возникшие после прощения им долгов по кредитам, полученным в украинских банках до воссоединения Крыма с РФ, освобождаются от НДФЛ.

Как пояснил РИА Новости первый зампред думского комитета по бюджету Глеб Хор, списанные долги крымчан перед украинскими банками должны рассматриваться как экономическая выгода, поэтому, в соответствии с Налоговым кодексом, должны облагаться НДФЛ. Однако, по его словам, это не соответствует целям закона об особенностях погашения и внесудебном урегулировании задолженности крымчан-заемщиков, поскольку они не получают ничего, но по факту это признается их доходом формально.

Хор пояснил, что по этому закону Фонд защиты вкладчиков имеет право списывать долги крымчан перед украинскими банками. Причем при прощении задолженности по основному долгу обязанность по их возврату снимается. В итоге у заемщика, по словам Хора, появляется так называемая экономическая выгода, которая подлежит налогообложению. Однако необходимо учитывать, что после того, как Крым стал российским регионом украинские банки покинули полуостров, отказавшись возвращать вклады крымчан, при этом продав коллекторским агентствам большую часть их долгов. Поэтому и пришлось принимать закон, который предусматривал взимание таких долгов только российскими коллекторами и только при участии Фонда защиты вкладчиков, если должник не желал общаться с коллекторами.