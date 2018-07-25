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13:26   25 Июля 2018
Россия

Участок на юго-востоке Москвы выделили для медицинского центра

Участок на юго-востоке Москвы выделили для медицинского центра

В районе Марьино появится медицинский центр.

Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста, ссылаясь на его руководителя Константина Тимофеева. 

Разрешение на строительство медобъекта на Братиславской улице уже передано инвестору. Согласно проекту, планируется возвести трехэтажное здание, в котором разместится медцентр. Его площадь составит порядка полутора тысяч квадратных метров, передает издание «Москва».

По словам главы Москомстройинвеста, в жилом районе, где расположится учреждение есть все: школы, велодром, парки, детские сады. Однако с медицинским обеспечением существует проблема.   

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Автор: Екатерина Розина
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