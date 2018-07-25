Браудер обвиняет эстонское отделение Danske bank в масштабном отмывании денег

О причастности 26 сотрудников эстонского отделения Danske bank к отмыванию миллиардов долларов заявил обвиняемый в России в мошенничестве глава компании Hermitage Capital Уильям Браудер, передают местные СМИ в среду, 25 июля.

Браудер передал эстонскую прокуратуру заявление с просьбой возбудить против сотрудников банка и экс-главы Айвара Рехе (Aivar Rehe) уголовное дело. Он утверждает, что должностные лица банка преследовали собственные корыстные цели и отмывали средства, сообщает газета Postimees и деловая газета Aripaev.

Руководитель Hermitage Capital уточняет, что схема распространялась на 190 банковских счетов, а объем выведенных с помощью этих счетов средств достигает 9 миллиардов долларов. Он добавил, что была совершена 21 сделка для осуществления преступных махинаций.

Пресс-служба прокуратуры уже подтвердила, что жалоба действительно получена.