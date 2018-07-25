День ВМФ-2018: какого числа, программа, когда парад, фейерверк

В конце июля в стране отметят один из главных праздников лета.

Россия по праву считается великой морской державой. История ВМФ неотделима от истории государства. Расцвет и упадок страны всегда был связан с успехами и неудачами в сражениях на воде, с периодами усиления или ослабления морской мощи. Сегодня Военно-Морской Флот России включает следующие объединения: 4 флота — Балтийский флот, Черноморский флот, Северный флот и Тихоокеанский флот, а также Каспийскую флотилию.

День ВМФ-2018: какого числа

День военно-морского флота традиционно отмечают в России в последний выходной июля. В этом году моряков и всех, кто связан с военным флотом, будут поздравлять в воскресенье, 29 числа. Вся страна с нетерпением ждет этого летнего праздника, чтобы посмотреть на салют и морской парад.

Самые грандиозные празднования проходят в приморских городах, где базируются крупнейшие военно-морские силы флота России: Санкт-Петербурге, Севастополе, Новороссийске, Владивостоке.

День ВМФ-2018 в Санкт-Петербурге: парад где и во сколько пройдет, как посмотреть

Власти Северной столицы подготовили масштабную развлекательную программу для жителей и гостей города. Морской парад в Санкт-Петербурге стартует в 11.00 по местному времени. В нем примут участие корабли, авиация и сухопутные войска. Шествие организовано в память о Петре Первом, который не только основал русский флот, но и выдвинул идею праздничного смотра кораблей.

Те, кто не смогут лично присутствовать на мероприятии, смогут насладиться зрелищем, не выходя из дома. Военно-морской парад покажут все федеральный каналы страны.

Петербуржцы смогут посмотреть трансляцию на Дворцовой площади, где для этого установят большой экран. После там состоится концерт, посвященный Дню ВМФ. В нем поучаствуют певец Олег Газманов, группа «Эскадрон», Александр Розенбаум, «Хор Турецкого».

Частично примет парад Кронштадт: крупногабаритные корабли просто не могут войти в Северную столицу.

День ВМФ-2018 в Санкт-Петербурге: программа

9:30 — торжественное открытие праздника на знаменитом крейсере Аврора.

11:00 — корабельный парад.

14:00-20:00 — возможность бесплатно побывать на кораблях, которые участвовали в параде.

15:00 — начало праздничного шоу на Дворцовой площади

22:00 — окончание праздничного концерта

23:00 — праздничный фейерверк у Петропавловской крепости.