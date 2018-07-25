Самое длинное за сто лет лунное затмение увидят жители Петербурга в пятницу

В ночь с 27 на 28 июля жители Северной столицы смогут наблюдать самое длительное лунное затмение за последние сто лет. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как сообщили агентству в Санкт-Петербургском планетарии, лунное затмение — явление достаточно частое, но полное теневое, когда абсолютно весь естественный спутник Земли попадает в глубокую тень, случается не часто. Явление, которое петербуржцы смогут наблюдать с пятницы на субботу, продлиться шесть часов и 14 минут — от ухода Луны в полную тень до выхода из нее. Полностью Луна будет находиться в тени с 22.30 до 00.13.

В этот раз лунное затмение совпадет по времени с великим противостоянием Марса — временем, когда он максимально сблизится с Землей. Наблюдать за Красной планетой невооруженным глазом не получится. Для этого понадобится телескоп.

Такие противостояния случаются каждые в 15 лет, а вот совпадение этих двух явлений — полного лунного затмения и максимального сближения Марса с Землей — огромная редкость. Как пояснили в планетарии, точное совпадение лунного затмения и противостояния Марса бывает раз в 2,5 тысячи лет, а чтобы лунное затмение было столь глубоким, длительным, нужно 25 тысяч лет.