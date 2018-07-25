Душанбе потребовал сурово наказать убийцу пятилетней девочки в Серпухове

Душанбе подтвердил, что в подмосковном Серпухове убили гражданку Таджикистана и направил в министерство иностранных дел РФ ноту с требованием тщательно расследовать случившееся.

Полицейские задержали мужчину 1990 года рождения. Предварительно, пятилетняя девочка пропала в воскресенье, 22 июля, с детской площадки. Тело нашли в понедельник, 23 июля, в спортивной сумке рядом с железной дорогой в Серпухове. Следователи возбудили уголовное дело.

Душанбе призвал соответствующие российские органы сурового наказать преступника, совершившего бесчеловечное деяние. Глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода попросил министерство внутренних дел РФ проконтролировать расследование уголовного дела и раскрыть преступление. Тело девочки доставили из Москвы в Душанбе в среду, 25 июля. Ребенка похоронят на юге Таджикистана в районе Шамсиддин Шохин.