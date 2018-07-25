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12:11   25 Июля 2018
Россия

Программа «Мобильный избиратель» заработала в Москве

Программа «Мобильный избиратель» заработала в Москве

Прием заявлений избирателей, решивших воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель» — проголосовать по месту фактического нахождения — стартовал в Москве в среду. Об этом сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

Он рассказал, что воспользоваться правом проголосовать по месту фактического нахождения может любой москвич, заполнивший заявление на портале gosuslugi.ru или обратившийся в любой офис «Мои документы». Также для этого можно обратиться в территориальную избирательную комиссию.

Венедиктов подчеркнул, что голосование на экстерриториальных участках будет в полной мере соответствовать московскому стандарту выборов: везде будет обеспечено присутствие квалифицированных наблюдателей, которым предстоит осуществлять тотальный контроль за избирательным процессом.

Проект закона о создании загородных избирательных участков внес мэр Москвы Сергеем Собяниным. Это было сделано по просьбе горожан, так как выборы столичного градоначальника назначены на 9 сентября — самое «дачное» воскресенье осени.

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Автор: Вячеслав Каширин
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