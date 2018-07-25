Суд арестовал двух сотрудников ярославской колонии за избиение заключенного

Всего по делу об избиении заключенного проходят шесть человек, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Заволжский районный суд Ярославля арестовал на два месяца двух сотрудников исправительной колонии №1 Сергея Драчева и Максима Яблокова.

Судья распорядилась о заключении Драчева под стражу.

На основании видео, которое в 2017 году опубликовало издание «Новая газета», СК возбудил уголовное дело. Затем,по поручению главы ведомства Александа Бастрыкина, делопроизводство было передано в центральный аппарат. На кадрах мужчины в форме ФСИН жестоко расправляются с осужденным, его бьют сразу несколько человек руками и ногами, при этом используя посторонние предметы, непредусмотренные уставом колонии.

Сейчас жертву избиения, заключенного Макарова перевели в восьмую калонию, которая располагается тоже в Ярославле. Он был осужден в 2012 году за причинения вреда здоровью. Срок заключения Макарова подходит к концу, он освободится этой осенью в октябре. В Ярославле живет мать преступника.