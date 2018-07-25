Адвокат ловца покемонов взялся за дело девушки, сохранившей шуток на пять лет за решеткой
Картинки на странице в соцсети для Марии Мотузной уже обернулись блокировкой всех счетов и визитом центра «Э». Впереди суд.
Адвокат Алексей Бушмаков, который защищал «ловца покемонов» в храме екатеринбуржца Руслана Соколовского, надеется на успех в новом деле об оскорблении чувств верующих. На этот раз его подопечная - 23-летняя жительница Барнаула Мария Мотузная. На девушку завели уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ: экстремизм и оскорбление чувств верующих. Поводом стали картинки, которые еще в 2016 году Мария сохранила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Об обыске и внимании центра «Э» к альбому на странице в соцсети Мотузная написала в Twitter.
Прочитала статью, что в предыдущем твите, стало настолько ужасно на душе, что решилась на небольшой каминг аут. Меня, к счастью, не пытали (тьфу тьфу), но, всем привет, меня зовут Маша, мне 23 года и я - экстремистка ???? Тред про правовое государство и резиновую статью.— Frolová (@La72La) July 23, 2018
В альбоме прежде всего правоохранителей, как написала Мотузная, интересовали коллажи с меньшинством, традиционно угнетаемым в США. Экспертизу также смутили картинки антиклерикальной направленности, среди которых имеется коллаж из ряда священников и отдельно стоящего миллиционера из «Операции Ы», распределяющего тунеядцев на работу, а также снимок крестного хода, грязной дорогой с многозначительной надписью. Эксперты увидели в мемах признаки неуважения и оскорбления чувств верующих.
За картинки Мотузной грозит до пяти лет лишения свободы. Первое судебное заседание намечено на 6 августа. Фамилия жительницы Барнаула, сохранившей картинки, уже внесена на сайте Росфинмониторинга в список лиц, причастных к экстремизму или терроризму. Все ее счета заблокированы.
У адвоката Алексея Бушмакова, взявшегося защищать Мотузную, претензии как к личностям экспертов, оценивавших картинки, так и самой экспертизе.
«Им что не покажи, у них везде экстремизм и оскорбление чувств верующих. Хотя картинки не несут оскорбления, — уверен защитник. - Маша даже не размещала эти картинки. Она сохраняла их у себя на старой странице, они вызывали больше усмешку. Эти мемы везде по интернету ходят, а привлекают только Мотузную. Эти картинки не признаются Роскомнадзором экстремистскими. Они не удалены, не помещены в список запрещенных, а людей привлекают к уголовной ответственности! Это абсурд полный»
Бумшаков намерен ходатайствовать о повторной экспертизе. Надеется на положительный для девушки результат:
«Нет свидетелей, нет оскорбленных (в деле, часть которого Мотузная выложила в Твиттер, фигурируют две потерпевших, студентки юридического вуза - прим. ред) . Есть показания понятных и сотрудников полиции. Все. Что касается признательных показаний, которые подписала Мария, то это сделано под давлением. И Верховный суд, и ЕСПЧ признает недействительной такую явку. Кроме того, девушка призналась, что размещала картинки, но не признала себя виновной в экстремизме».
Мария Мотузная, как добавил адвокат, сама из верующей семьи.
На «Прямой линии» 7 июня президент Владимир Путин призвал уточнить понятие экстремистской информации и не доводить дела до абсурда.
«Судебная правоприменительная практика, безусловно, должна находиться в поле зрения общественности. Вот это очень важно. И должна корректироваться. Если речь идет о распространении информации, которая является экстремистской, то… должны применяться общие правила: нарушил — ответь. Но нужно определиться с самими понятиями, что это такое; не нужно доводить все до маразма и до абсурда», - сказал глава государства, отвечая на вопрос депутата Сергея Шаргунова.
В июне депутаты Госдумы Алексей Журавлев и Сергей Шаргунов внесли на рассмотрение законопроект, исключающий уголовное наказание за репосты в соцсетях, чтобы исправить «излишне репрессивный уклон» статьи УК РФ о возбуждении ненависти или вражды. Как сообщила ИА «Политика Сегодня» помощница депутата Журавлева, до 16 августа правительство должно предоставить отзыв на этот законопроект.
Адвокат Алексей Бушмаков поддержал эту инициативу.
«Я конечно всеми руками за смягчение. Я за то, чтобы статью пересмотрели. Надо внести точные понятия. Эта статья резиновая, хоть что туда можно упаковать и подогнать. Нет конкретики. Люди не могут проанализировать свое правомерное поведение: какую картинку можно выкладывать, а какую нет? А эксперты не всегда дают однозначный ответ», — прокомментировал юрист.