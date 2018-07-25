Адвокат ловца покемонов взялся за дело девушки, сохранившей шуток на пять лет за решеткой

Картинки на странице в соцсети для Марии Мотузной уже обернулись блокировкой всех счетов и визитом центра «Э». Впереди суд.

Адвокат Алексей Бушмаков, который защищал «ловца покемонов» в храме екатеринбуржца Руслана Соколовского, надеется на успех в новом деле об оскорблении чувств верующих. На этот раз его подопечная - 23-летняя жительница Барнаула Мария Мотузная. На девушку завели уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ: экстремизм и оскорбление чувств верующих. Поводом стали картинки, которые еще в 2016 году Мария сохранила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Об обыске и внимании центра «Э» к альбому на странице в соцсети Мотузная написала в Twitter.

Прочитала статью, что в предыдущем твите, стало настолько ужасно на душе, что решилась на небольшой каминг аут. Меня, к счастью, не пытали (тьфу тьфу), но, всем привет, меня зовут Маша, мне 23 года и я - экстремистка ???? Тред про правовое государство и резиновую статью. — Frolová (@La72La) July 23, 2018

В альбоме прежде всего правоохранителей, как написала Мотузная, интересовали коллажи с меньшинством, традиционно угнетаемым в США. Экспертизу также смутили картинки антиклерикальной направленности, среди которых имеется коллаж из ряда священников и отдельно стоящего миллиционера из «Операции Ы», распределяющего тунеядцев на работу, а также снимок крестного хода, грязной дорогой с многозначительной надписью. Эксперты увидели в мемах признаки неуважения и оскорбления чувств верующих.

За картинки Мотузной грозит до пяти лет лишения свободы. Первое судебное заседание намечено на 6 августа. Фамилия жительницы Барнаула, сохранившей картинки, уже внесена на сайте Росфинмониторинга в список лиц, причастных к экстремизму или терроризму. Все ее счета заблокированы.

У адвоката Алексея Бушмакова, взявшегося защищать Мотузную, претензии как к личностям экспертов, оценивавших картинки, так и самой экспертизе.

«Им что не покажи, у них везде экстремизм и оскорбление чувств верующих. Хотя картинки не несут оскорбления, — уверен защитник. - Маша даже не размещала эти картинки. Она сохраняла их у себя на старой странице, они вызывали больше усмешку. Эти мемы везде по интернету ходят, а привлекают только Мотузную. Эти картинки не признаются Роскомнадзором экстремистскими. Они не удалены, не помещены в список запрещенных, а людей привлекают к уголовной ответственности! Это абсурд полный»

Бумшаков намерен ходатайствовать о повторной экспертизе. Надеется на положительный для девушки результат:

«Нет свидетелей, нет оскорбленных (в деле, часть которого Мотузная выложила в Твиттер, фигурируют две потерпевших, студентки юридического вуза - прим. ред) . Есть показания понятных и сотрудников полиции. Все. Что касается признательных показаний, которые подписала Мария, то это сделано под давлением. И Верховный суд, и ЕСПЧ признает недействительной такую явку. Кроме того, девушка призналась, что размещала картинки, но не признала себя виновной в экстремизме».

Мария Мотузная, как добавил адвокат, сама из верующей семьи.

На «Прямой линии» 7 июня президент Владимир Путин призвал уточнить понятие экстремистской информации и не доводить дела до абсурда.

«Судебная правоприменительная практика, безусловно, должна находиться в поле зрения общественности. Вот это очень важно. И должна корректироваться. Если речь идет о распространении информации, которая является экстремистской, то… должны применяться общие правила: нарушил — ответь. Но нужно определиться с самими понятиями, что это такое; не нужно доводить все до маразма и до абсурда», - сказал глава государства, отвечая на вопрос депутата Сергея Шаргунова.

В июне депутаты Госдумы Алексей Журавлев и Сергей Шаргунов внесли на рассмотрение законопроект, исключающий уголовное наказание за репосты в соцсетях, чтобы исправить «излишне репрессивный уклон» статьи УК РФ о возбуждении ненависти или вражды. Как сообщила ИА «Политика Сегодня» помощница депутата Журавлева, до 16 августа правительство должно предоставить отзыв на этот законопроект.

Адвокат Алексей Бушмаков поддержал эту инициативу.