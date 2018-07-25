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12:06   25 Июля 2018
Россия

Домодедово работает в штатном режиме после анонимных угроз взлома

Домодедово работает в штатном режиме после анонимных угроз взлома

Администрация московского аэропорта получила письмо с угрозами взлома и требованием выкупа в биткоинах. Злоумышленники заявили, что вмешаются в работу навигационных систем Домодедово, если письмо проигнорируют.

Пресс-служба Домодедово подтвердила ИА «Политика сегодня», что сотрудники аэропорта выполняют стандартные процедуры по обеспечению безопасности. Домодедово работает в штатном режиме.

«Угрозы нет», — заключили представители аэропорта.

Международный аэропорт Домодедово один из четырех основных аэропортов столицы и Московской области, а также второй по объему пассажиропотока в России. За первое полугодие 2018 года Домодедово обслужил почти 14 миллионов пассажиров.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #домодедово #взлом #общество
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