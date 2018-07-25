«Бессмертный русский»: американцев шокировал ролик с армянским сталеваром

Американские пользователи сети обсуждают видеоролик, где сталевар голыми руками прикасается к фонтану раскаленного металла. Видео опубликовано на портале Reddit.

Рабочий совершенно не чувствует боли, а его руки после прикосновений к металлической лаве остались целыми и невредимыми. По какой-то причине американцы решили, что сталевар русский. Вскоре к этому добавилась характеристика «бессмертный». Ролик собрал сотни тысяч просмотров. Впрочем, выяснилось, что на кадрах запечатлен армянский литейщик.