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11:53   25 Июля 2018
Весь мир

«Бессмертный русский»: американцев шокировал ролик с армянским сталеваром

«Бессмертный русский»: американцев шокировал ролик с армянским сталеваром

Американские пользователи сети обсуждают видеоролик, где сталевар голыми руками прикасается к фонтану раскаленного металла. Видео опубликовано на портале Reddit.

Рабочий совершенно не чувствует боли, а его руки после прикосновений к металлической лаве остались целыми и невредимыми. По какой-то причине американцы решили, что сталевар русский. Вскоре к этому добавилась характеристика «бессмертный». Ролик собрал сотни тысяч просмотров. Впрочем, выяснилось, что на кадрах запечатлен армянский литейщик.

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Автор: Вячеслав Каширин
#общество #весь мир #бессмертный русский #reddit
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