Мы в соц.сетях:
Участок на юго-востоке Москвы выделили для медицинского центра

Участок на юго-востоке Москвы выделили для медицинского центра

Жителей Крыма освободили от НДФЛ по прощенным кредитам

Жителей Крыма освободили от НДФЛ по прощенным кредитам
Душанбе потребовал сурово наказать убийцу пятилетней девочки в Серпухове

Душанбе потребовал сурово наказать убийцу пятилетней девочки в Серпухове

 Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

Киев разработал новый план «возвращения» Крыма
Браудер обвиняет эстонское отделение Danske bank в масштабном отмывании денег

Браудер обвиняет эстонское отделение Danske bank в масштабном отмывании денег

 «Бессмертный русский»: американцев шокировал ролик с армянским сталеваром

«Бессмертный русский»: американцев шокировал ролик с армянским сталеваром
Участок на юго-востоке Москвы выделили для медицинского центра

Участок на юго-востоке Москвы выделили для медицинского центра

Жителей Крыма освободили от НДФЛ по прощенным кредитам

Жителей Крыма освободили от НДФЛ по прощенным кредитам
Душанбе потребовал сурово наказать убийцу пятилетней девочки в Серпухове

Душанбе потребовал сурово наказать убийцу пятилетней девочки в Серпухове

 Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

Киев разработал новый план «возвращения» Крыма
Браудер обвиняет эстонское отделение Danske bank в масштабном отмывании денег

Браудер обвиняет эстонское отделение Danske bank в масштабном отмывании денег

 «Бессмертный русский»: американцев шокировал ролик с армянским сталеваром

«Бессмертный русский»: американцев шокировал ролик с армянским сталеваром
12:05   25 Июля 2018
Россия

Россия может вдвое увеличить производство нефтехимической продукции

Россия может вдвое увеличить производство нефтехимической продукции

Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.

Политик уверен, что до 2030 года страна сможет увеличить производство нефтехимической продукции до 20 миллионов тонн.

Минэнерго уже занимается вопросом, создаются проекты  по привлечению инвесторов в сферу нефтехимию.

Допинвестиции смогут значительно увеличить и положительно сказать на отрасли. Так, производство может возрасти с существующих 10 миллионов тонн до 20 ежегодно.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #экономика #нефть #минэнерго
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...