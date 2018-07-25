Россия может вдвое увеличить производство нефтехимической продукции

Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.

Политик уверен, что до 2030 года страна сможет увеличить производство нефтехимической продукции до 20 миллионов тонн.

Минэнерго уже занимается вопросом, создаются проекты по привлечению инвесторов в сферу нефтехимию.

Допинвестиции смогут значительно увеличить и положительно сказать на отрасли. Так, производство может возрасти с существующих 10 миллионов тонн до 20 ежегодно.