Депутаты ГД приняли закон о регистрации машин без посещения ГИБДД

Проект внесли в Государственную думу еще в 2011 году, первое чтение прошло в 2013 и с тех пор закон дорабатывали.

Депутаты ГД в среду, 25 июля, приняли закон, разрешающий регистрировать новые машины не только в Госавтоинспекции МВД РФ, но и в автосалоне. Согласно закону, основное нововведение коснется покупателей новых автомобилей у официальных дилеров.

Подразделение ГИБДД назначит государственный номер, а знаки владелец машины получит у изготовителя самостоятельно. Фирмы включат в реестр, а предельные тарифы разработает Федеральная антимонопольная служба.