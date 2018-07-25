Мы в соц.сетях:
Авиаперевозчиков вызовут в Совет Федерации для объяснений повышения цен

Авиаперевозчиков вызовут в Совет Федерации для объяснений повышения цен

 Депутаты ГД приняли закон о регистрации машин без посещения ГИБДД

Депутаты ГД приняли закон о регистрации машин без посещения ГИБДД
Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

 Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа

Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа
«Бессмертный русский»: американцев шокировал ролик с армянским сталеваром

«Бессмертный русский»: американцев шокировал ролик с армянским сталеваром

 США и Россия пока не обсуждали проведение второй встречи президентов

США и Россия пока не обсуждали проведение второй встречи президентов
Авиаперевозчиков вызовут в Совет Федерации для объяснений повышения цен

Авиаперевозчиков вызовут в Совет Федерации для объяснений повышения цен

 Депутаты ГД приняли закон о регистрации машин без посещения ГИБДД

Депутаты ГД приняли закон о регистрации машин без посещения ГИБДД
Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

 Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа

Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа
«Бессмертный русский»: американцев шокировал ролик с армянским сталеваром

«Бессмертный русский»: американцев шокировал ролик с армянским сталеваром

 США и Россия пока не обсуждали проведение второй встречи президентов

США и Россия пока не обсуждали проведение второй встречи президентов
11:51   25 Июля 2018
Россия

Депутаты ГД приняли закон о регистрации машин без посещения ГИБДД

Депутаты ГД приняли закон о регистрации машин без посещения ГИБДД

Проект внесли в Государственную думу еще в 2011 году, первое чтение прошло в 2013 и с тех пор закон дорабатывали.

Депутаты ГД в среду, 25 июля, приняли закон, разрешающий регистрировать новые машины не только в Госавтоинспекции МВД РФ, но и в автосалоне. Согласно закону, основное нововведение коснется покупателей новых автомобилей у официальных дилеров. 

Подразделение ГИБДД назначит государственный номер, а знаки владелец машины получит у изготовителя самостоятельно. Фирмы включат в реестр, а предельные тарифы разработает Федеральная антимонопольная служба.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #госдума #гибдд #общество #регистрация
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...