Электробусы полностью заменят московские автобусы к 2025 году

Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов в ходе выступления на VI Международном экспертном совете по транспортным вопросам при правительстве Москвы.

По его словам, к 2025 году на улицах Москвы будет курсировать лишь электрический общественный транспорт. Правительство главного города РФ планирует закупать электробусы партиями по 300 машин каждый год.

Таким образом, уже через семь лет москвичи и гости столицы будут пользоваться исключительно на электротранспорте.

Он отметил, что новые машины значительно улучшат экологию и не будут загрязнять атмосферы выхлопными газами, при этом у отечественных производителей появится возможность разрабатывать инновационный мировой транспорт.