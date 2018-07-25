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11:23   25 Июля 2018
Россия

Место товаров из США в России может занять китайский импорт — Мантуров

Место товаров из США в России может занять китайский импорт — Мантуров

В России может появиться свободная ниша для китайского импорта из-за покинувших рынок американских товаров. Об этом в интервью телеканалу НТВ заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Министр пояснил, что американская продукция покидает российский рынок из-за введения РФ дополнительных пошлин. По его словам, это не угрожает какими-то серьезными потерями, поскольку объем двусторонней торговли с США не велик.

Дополнительные импортные пошлины в размере 25-40% на ряд американских товаров были введены 6 июля в ответ на повышение пошлин США на ввоз стали и алюминия (25% и 10% соответственно). Увеличение пошлин российской стороной коснулось оптоволокна, строительно-дорожной техники и нефтегазового оборудования из США.

Мантуров заверил, что за период санкций против России карта экспорта существенных изменений не претерпела, поскольку ближнее зарубежье и СНГ так остались основными рынками для российской продукции. Он также отметил, что Алжир, Турция, Египет и Германия являются странами, с которыми растет объем товарооборота, и в первую очередь за счет российского экспорта.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #сша #экономика #санкции #минпромторг #мантуров
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