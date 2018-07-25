Задержанный сотрудник колонии Ярославля написал явку с повинной

Защита старшего инспектора отдела безопасности в первой ярославской колонии Максима Яблокова настаивает на домашнем аресте.

Яблоков написал явку с повинной. Соответствующее ходатайство передал адвокат на заседании об избрании меры пресечения задержанным сотрудникам исправительной колонии, где избили заключенного Евгения Макарова. Заседание проходит в Заволжском районном суде Ярославля.

Яблоков отметил, что написал в СК РФ явку с повинной, дал признательные показания, но не согласился с ходатайством следствия. Адвокат уточнил, что Яблоков согласился заключить досудебное соглашение, гарантирующее смягчение наказания в обмен на показания.