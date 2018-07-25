Задержанный сотрудник колонии Ярославля написал явку с повинной
Защита старшего инспектора отдела безопасности в первой ярославской колонии Максима Яблокова настаивает на домашнем аресте.
Яблоков написал явку с повинной. Соответствующее ходатайство передал адвокат на заседании об избрании меры пресечения задержанным сотрудникам исправительной колонии, где избили заключенного Евгения Макарова. Заседание проходит в Заволжском районном суде Ярославля.
Яблоков отметил, что написал в СК РФ явку с повинной, дал признательные показания, но не согласился с ходатайством следствия. Адвокат уточнил, что Яблоков согласился заключить досудебное соглашение, гарантирующее смягчение наказания в обмен на показания.
⚡️ Из Заволжского суда сообщают, что фсиновцы Максим Яблоков и Сергей Ефремов признали вину, написали явку с повинной. Последний готов также сообщить о других лицах и попросил о "досудебном соглашении". Суд удалился для принятия решения об избрании меры пресечения.— Общественный вердикт (@public_verdict) 25 июля 2018 г.