Стартовала подготовка к укладке труб для «Северного потока 2»
О подготовительный работе, которую осуществляет судно Castoro 10 (C10), сообщает оператор проекта Nord Stream 2.
По его словам на данном этапе стартовала подготовка к укладке труб газопровода.
Корабль С10 закрепился на мелководье близ немецкого Любмина. На судне соединяют отдельные части труб в единый механизм и протягивают на лебедке к береговые объекты «Северного потока 2». Таким образом, они будут соединены с морской частью нового газопровода.