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11:24   25 Июля 2018
Россия

Стартовала подготовка к укладке труб для «Северного потока 2»

Стартовала подготовка к укладке труб для «Северного потока 2»

О подготовительный работе, которую осуществляет судно Castoro 10 (C10), сообщает оператор проекта Nord Stream 2.

По его словам на данном этапе стартовала подготовка к укладке труб газопровода. 

Корабль С10 закрепился на мелководье близ немецкого Любмина. На судне соединяют отдельные части труб в единый механизм и протягивают на лебедке к береговые объекты «Северного потока 2». Таким образом, они будут соединены с морской частью нового газопровода.  

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Автор: Екатерина Розина
#россия #экономика #политика #общество #северный поток 2
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