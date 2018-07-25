«Росэнергогатом» приступил к загрузке ядерного топлива на первой российской плавучей АЭС
На первом плавучем энергетическом блоке «Академик Ломоносов», построенном для энергоснабжения Чукотки, началась загрузка ядерного топлива. Об этом сообщил департамент коммуникаций концерна «Росэнергоатом».
Энергоблок находится на площадке предприятия «Атомфлот» (как и «Росэнергоатом» входит в госкорпорацию «Росатом») в Мурманске. Готовность плавучей станции к загрузке топлива накануне подтвердил Ростехнадзор. До конца года, после получения соответствующих разрешений Ростехнадзора, планируется физический пуск реакторов и начало комплексных швартовных испытаний энергоблока.
«Академик Ломоносов» — плавучий энергетический блок (ПЭБ) проекта 20870. Это головной проект серии мобильных энергоблоков малой мощности. Предназначен для эксплуатации в составе плавучей атомной теплоэлектростанции. Представляет собой новый вид энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения. Ввод станции в эксплуатацию планируется в порту Певек на Чукотке в конце 2019 года.