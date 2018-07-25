Против главы НПО им. Лавочкина возбудили уголовное дело по подозрению в мошенничестве

Об обвинении в адрес гендиректора НПО им.С. А. Лавочкина Сергея Лемешевского сообщил ТАСС глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

По его словам, следователи подозревают Лемешевского в мошенничестве. Обвиняемый уже подал заявление об увольнении, он сложит полномочия и передаст пост временно исполняющему обязанности до второго августа.

Устименко отметил, что сроки избрания нового кандидата на должность гендиректора пока неизвестны, этот вопрос по-прежнему на стадии согласования.

На место Лемешевского временно назначили заместителя руководителя предприятия по безопасности Харуна Карчаева.

Экс-руководитель НПО находится на свободе, правоохранители не избрали меру наказания за его нарушение.

Ранее СК выявил еще несколько нарушений среди сотрудников организации, включая дело о госизмене.