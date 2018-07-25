США и Россия пока не обсуждали проведение второй встречи президентов

По вопросу второй встречи президентов США и России пока ничего не согласовано. Об этом заявила журналистам представитель американского дипведомства Хезер Науэрт.

Журналисты поинтересовались у Науэрт, принял ли президент РФ Владимир Путин приглашения на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом. Она ответила, что с этим вопросом лучше обратиться в Белый дом, но, по ее данным, еще ничего по этому вопросу не согласовано.

Ранее журналисты просили представителя Совета по нацбезопасности в Белом доме прокомментировать заявления помощника президента РФ Юрия Ушакова о предложении провести встречу Трампа и Путина в конце года в Вашингтоне. В ответ чиновник предложил обратиться к предыдущим заявлениям Белого дома.

19 июля пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила, что Трамп попросил советника по нацбезопасности Джона Болтона предложить Путину посетить Вашингтон этой осенью. По ее словам, подготовка к визиту уже идет.

Первые полноформатные переговоры Путина и Трампа состоялись 16 июля в Хельсинки. До этого российский и американский лидеры встречались лишь «на ногах» — в ходе крупных международных мероприятий.

В Хельсинки президенты провели более двух часов в беседе тет-а-тет, а затем две делегации провели бед в расширенном составе. По итогам саммита лидеры заявили о взаимной заинтересованности в улучшении отношений двух государств.