СК РФ обвинил экс-главу Минобороны Украины в призыве к террористической деятельности

На сайте ведомства появилась информация, что бывшему министру обороны Украины Анатолию Гриценко заочно предъявлено обвинение за призывы взрывать поезда на территории РФ.

В материалах следствия указано, что бывший руководитель ведомства пропагандировал подрыв российских железнодорожных поездов в прямом эфире. Он призывал людей к терроризму в ходе онлайн-конференции телерадиокомпании «Студия 1+1».

Против Гриценко возбуждено уголовное дело за то, что он осуществлял публичные призывы к терроризму.

Противоправные действия украинского политика и ранее были замечены в СК, так, в данный момент несколько уголовных нарушений объединили в общее делопроизводство. Гриценко предъявили все обвинения заочно.