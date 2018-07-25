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10:44   25 Июля 2018
Россия

СК РФ обвинил экс-главу Минобороны Украины в призыве к террористической деятельности

СК РФ обвинил экс-главу Минобороны Украины в призыве к террористической деятельности

На сайте ведомства появилась информация, что бывшему министру обороны Украины Анатолию Гриценко заочно предъявлено обвинение за призывы взрывать поезда на территории РФ.

В материалах следствия указано, что бывший руководитель ведомства пропагандировал подрыв российских железнодорожных поездов в прямом эфире. Он призывал людей к терроризму в ходе онлайн-конференции телерадиокомпании «Студия 1+1». 

Против Гриценко возбуждено уголовное дело за то, что он осуществлял публичные призывы к терроризму.

Противоправные действия украинского политика и ранее были замечены в СК, так, в данный момент несколько уголовных нарушений объединили в общее делопроизводство. Гриценко предъявили все обвинения заочно.

 

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Автор: Екатерина Розина
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