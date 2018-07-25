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10:14   25 Июля 2018
Россия

Минфин предложил рассчитывать стоимость ОСАГО, исходя из стиля вождения

Минфин предложил рассчитывать стоимость ОСАГО, исходя из стиля вождения

Расчет тарифа страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) может быть изменен. Минфин предложил при расчете принимать во внимание стиль вождения автовладельца. Об этом сообщают «Ведомости».

В поправках к закону «Об ОСАГО» ведомство предложило ввести два новых коэффициента расчета: стиль вождения (перестроения, резкость торможения, частота использования автомобиля и прочее) и число неаварийных нарушений ПДД.

Минфин предложил по-новому рассчитывать стоимость полиса ОСАГО и учитывать при этом стиль вождения клиента. Теперь автовладельцы будут платить деньги за страховку в зависимости от стиля своего вождения. Фиксироваться стиль вождения будет при помощи телематических устройств, встроенных в авто.

В настоящее время стоимость полиса ОСАГО рассчитывается исходя из базового тарифа с поправкой на возраст и стаж автовладельца, число страховых случаев, региона и мощности двигателя автомобиля.

Кроме того, ведомство предлагает разрешить покупку полиса сразу на трехлетний срок.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #минфин #общество #осаго
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