Авиаперевозчиков вызовут в Совет Федерации для объяснений повышения цен

Авиакомпании и ФАС апеллируют к цифрам, сенаторы хотят найти «слабое звено» в цепочке от производителя топлива до пассажира.

Члены Совета Федерации до ухода в отпуск 1 августа еще раз встретятся с авиаперевозчиками и производителями топлива, чтобы обсудить причины повышения цен на авиабилеты. Об этом ИА «Политика Сегодня» сообщил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников.

По его словам, не так давно такая встреча уже была и тогда участники рынка заверяли, что повышения не будет. Однако сегодня газета «Коммерсантъ» пишет о скором подорожании билетов. В частности, компания «Аэрофлот» предупредила об увеличении с 26 июля топливного сбора для билетов на внутренние рейсы всех авиакомпаний группы, кроме «Победы». В итоге для экономкласса тариф изменится на 200 рублей, для «комфорта» и бизнес-класса — на 400. Представители других авиакомпаний тоже обещают повышение цен, но конкретных сроков пока не называют. Топливные сборы выросли и у некоторых зарубежным перевозчиков.

Сергей Калашников в комментарии ИА «Политика Сегодня» напомнил о «значительных полномочиях» Совета Федерации, которые предполагают возможность обратиться к правительству с требованиями урегулировать сферу.

«Но, чтобы обращаться с требованиями, нужно понимать, как они будут реализовываться. Нужно услышать аргументы всех сторон. Мы не можем допустить, чтобы цены на авиаперевозки были запредельными. Я себе задаю постоянно вопрос: почему у нас по стране авиаперелеты значительно дороже, чем во всем мире? Субъективный ответ понятен: жадность предпринимателей. Они должны объяснить, из-за чего повышают цены. Надо найти слабое звено и обратить внимание правительства на эту причину повышения цен», — сказал сенатор.

По данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), с 2016 года акцизы на авиатопливо увеличились на 30% - до 700 рублей за тонну. На стоимость авиакеросина повлиял сезонный спрос на нефтепродукты, изменение мировых цен, рост отраслевых издержек, профилактика и ремонты на нефтеперерабатывающих заводах. За последний год цены на нефтеперерабатывающих заводах выросли почти на 45%.

В пресс- службе ФАС подтвердили ИА «ПС», что ведомство следит за ситуацией ежедневно. Нефтепроизводителям выдано пять предостережений и восемь предупреждений с требованием не ущемлять права потребителей, компании попросили увеличить продажи топлива.

По данным Росавиации, на которые ссылается «Ъ», средняя стоимость авиакеросина в июне составила 50,8 тысячи рублей за тонну (рост на 2,7%). Дороже всего топливо на Камчатке — 102 тысячи рублей за тонну, дешевле — в Новосибирске — 33,3 тысячи рублей.