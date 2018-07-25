Петербургские магазины переходят с полиэтиленовых пакетов на экологические

О готовности торговых сетей Санкт-Петербурга отказаться от использования полиэтиленовых сумок для покупок рассказали представители пресс-службы Торгово-промышленной палаты города.

Во вторник, 24 июля, прошло совещание о необходимости привлечения покупателей к использованию пакетов из натуральных материалов, которые не засоряют природу.

Однако чиновники не могут провести запрет на использование старой полиэтиленовой упаковки, уточнила глава Комитета по торговле Ольга Волкова. По ее словам, право выбора по-прежнему сохраняется за покупателями. Тем не менее, супермаркеты должны применить новые маркетинговые решения для объяснения преимуществ экопакетов, например, подчеркивать, что они безопасны и не загрязняют окружающую среду, легко перерабатываются и так далее.

В комитете подчеркнули, что приветствоваться будут все идеи распространения новой упаковки.