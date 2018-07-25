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9:47   25 Июля 2018
Россия

СМИ: Авиаперевозчики предупредили о неизбежном подорожании билетов

СМИ: Авиаперевозчики предупредили о неизбежном подорожании билетов

Российские авиакомпании намерены повысить цены билетов на внутренние рейсы из-за весеннего скачка цен на топливо. Об этом сообщил «Коммерсант».

Издание ссылается на письмо компании «Аэрофлот» турагентам, где говорится об увеличении топливного сбора для билетов на внутренние рейсы всех авиакомпаний группы. Единственное исключение — авиакомпания «Победа», которая не находится под коммерческим управлением авиаперевозчика.

По данным издания, на сегменты «эконом» и «комфорт» повышение составит 200 рублей, на бизнес-класс — 400 рублей. Изменения могут затронуть всю бронь с 26 июля и далее.

Конкуренты «Аэрофлота» пока не заявляли о конкретных сроках повышения цен, но признают, что подорожание билетов «неизбежно». Как сообщил источник «Коммерсанта», если тенденция продолжится, то в зимнем сезоне билеты в пакетных турах могут стать дороже на 10%.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #экономика #аэрофлот #билеты #подорожание
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